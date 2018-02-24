學者促速過政治檔案法 尤美女稱本會期優先

2018-02-24 12:42

〔記者蘇芳禾／台北報導〕今年是二二八事件71週年，台灣新世紀文教基金會舉辦「二二八、白色恐怖與轉型正義的追求」討論會，中研院近代史研究所副研究員陳儀深演講時直言，未來政治檔案法應盡快處理，其中牽涉到國安和個資的部分，將會是「深水區」。在台下聆聽的民進黨立委尤美女受訪時表示，「政治檔案法」會是立院本會期優先法案，不過加害者與被害者的界限有時很模糊，因此審查法案時需要細膩處理。

陳儀深說，「促進轉型正義條例」去年通過，但還是要有其他的配套立法，包括「政治檔案法」要趕快通過，才能快點處理國民黨黨史館的檔案、或是流落民間的政治檔案、留在美國的蔣介石日記等。但在公開歷史檔案的時候，若有涉國家機密、線民等個人資料的問題，要如何處理才能周全，目前民間團體也有不同意見，這已經進入轉型正義的深水區。

陳儀深表示，轉型正義需要處理真相、正義、還有和解，在處理真相的部分時，若政治檔案法沒有好好通過的話，這是缺了一大塊。

他也以最近婦聯會的檔案被搬走爭議為例指出，「怎麼可以說搬回家裡，很多很多東西都不見了？」他認為透過促轉條例之外，政治檔案法要趕快通過，嚴格執行罰則，政黨或其附隨組織擁有這些政治檔案，其實應該依照特別立法來處理。

陳儀深說認為，把過去不義統治的經驗做清理，對未來國家的共同體才是有幫助的，而不是把過去的人權迫害視而不見，這樣反而無法成立一個台灣的生命共同體。

尤美女受訪時則表示，有人認為加害者和受害者揭露的程度不能相同，不過在在當時的年代，加害者跟被害者的身分有時候是互相轉換的，被害者可能遭到刑求，供出其他人出來，從被害者變成加害者，這個界限如何去定義，身分要怎麼公開，未來立院討論、審查條文時，需要很細膩處理。包括她自己在內的部分綠委都已經提出修法草案，正在等待行政院把院版送入立法院併案審查。