卸下陸委會主委後... 張小月未來動向曝光！

2018-02-24 12:32

〔即時新聞／綜合報導〕總統府、行政院昨下午召開記者會，宣布內閣改組名單，其中陸委會主委張小月將卸下職務，遺缺由台大國發所教授陳明通接任，張則「另有任用」，但府院並未說明新職為何。外界也好奇，張的未來動向。

《聯合新聞網》引述消息來源指出，總統蔡英文替張小月安排重要新職，且該職務是「一般人都會樂於接受」。對於小英總統的照顧與安排，張則「十分感謝」。

報導提到，不過，「據了解」，張小月打算先短暫休息一陣子，再返執政團隊；「未來可能外派，重回外交體系」。