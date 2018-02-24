鍾小平挑戰一日雙城 酸柯可能造假才怯戰

2018-02-24 10:58

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市議員鍾小平日前公開表示要爭取國民黨北市長初選，同時也向北市長柯文哲下戰帖，表示也要挑戰「一日雙城」（台北—高雄）。鍾小平今早上10點自北投的關渡宮出發，由於北市長柯文哲並未接下戰帖同行，鍾還特意做了一個柯文哲等身大小的人形立牌，開嗆柯「怯戰」，底下官員也只會拍馬屁。

鍾小平日前向柯下戰帖，表示將挑戰柯「一日雙城神話」，不過柯日前接受媒體訪問時曾笑回，「一日雙城比較簡單啦，一日雙塔比較難」，柯今上午只有安排出席花博活動，並未參與。

鍾小平9點半就頂著15度的寒風，僅穿緊身排汗衣，與車隊同行約20人開始做暖身操。

鍾小平出發前接受媒體訪問時說，以往曾與柯一同爬樓梯，柯爬到7樓就氣喘吁吁，他曾當面質疑柯是否真的有騎完一日雙城全程，當時柯反嗆一起來騎。現在自己要挑戰一日雙城、並邀柯文哲再騎一次，但今天柯文哲不敢來，「我才讓他，先自己把它騎完」，大家拭目以待。鍾小平並說，今天就從柯的起點出發。

鍾小平還評論其他人的「神話」表示，王世堅跳海是他的自由、「他是英雄」，但柯文哲挑戰一日雙塔是要滿足支持他的粉絲，都發局長林洲民還說要陪柯文哲騎「一日雙球」，「說說笑笑都可以啦」，諷局處首長亂講話。

車隊一行人約20人，預計一路南下，沿途將在台中與國民黨台中市長提名人盧秀燕會合，明清晨4點半抵達高雄，並宣布參選年底北市長。