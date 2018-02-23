事隔6年 立院恐須開談話會決定開議日

2018-02-23 17:53

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院國民黨團推翻上月30日的敲定於27日開議的協商共識。為避免重演行政院長賴清德無法在開議日進行施政報告的窘境，民進黨團已要求於26日召開談話會，無論屆時是否能達成協商共識，立法院確定在27日開議。

立法院長蘇嘉全曾於1月30日就開議日邀集朝野協商。雖時代力量黨團拒絕出席，但蘇嘉全當時表明，這部分由他負責。各黨團迅速達成共識，第9屆立法院第5會期訂於2月27日開議，並於3月8日選舉各委員會召委。

然而，國民黨團事後卻撤簽。黨團首席副書記長曾銘宗表示，因為時力黨團未出席，協商並無效力，黨團盼能於26日的朝野協商再討論。對於是否會再杯葛賴揆進行施政報告？曾銘宗說，黨團目前尚無對策，將於26日的幹部會議討論。

由於國民黨團曾為抗議前瞻預算案，否認朝野黨團在2017年8月31日所口頭同意的第9屆立法院第4會期開議日、9月22日；最後在9月21日的朝野協商幾經討價還價後，決定如期於9月22日開議，但賴揆的施政報告延後至26日才進行。

為避免舊事重演，民進黨團要求於26日召開談話會；若當天的朝野協商無法達成共識，就直接表決於27日開議。

民進黨團總召柯建銘表示，擋這個沒意義，到時候再說吧！

依往例，立法院各會期的開議日均由朝野協商決定，談話會多見於臨時會，罕有經談話會決定開議日之前例。在第8屆立法院第1會期開議前，因台聯黨團堅持修憲案應與開議日一起處理，遭國民黨團所反對，導致朝野協商破裂。最後在2012年2月17日召開談話會，並在無人反對下，決定於2月24日開議。