雄三誤射案 甲操連3年錯接火線接頭 海軍無人糾正

2018-02-23 17:39

〔記者施曉光／台北報導〕監察院今天（23日）上午針對海軍前年7月「金江艦」雄三飛彈誤射事件，二度召開彈劾案審查會，通過彈劾9名軍士官，移送公務員懲戒委員會。監委調查發現，海軍不只是「金江艦」單一個案所犯缺失，而是整體內部控制系統失靈，軍紀鬆弛所致。

負責調查本案的監委仉桂美表示，誤射事件絕非偶發，而是海軍長期機制失靈所累積的結果，研發雄三飛彈的中科院明明有操作維修手冊，軍方卻不斷累積錯誤。她並透露，雖然當年國防部火速提出懲處名單，但連坐懲處相關事由卻不清楚，而且監委在挖掘內情事證過程相當辛苦，「一點一滴才拼湊出來」，很多卷證都找不到，違反檔案管理規定，這是軍方非常不好的文化。

調察監委包宗和則是痛批海軍便宜行事，平常馬虎，因循茍且，一旦作戰時就會糟糕，無論紀律與訓練方面都出了很大問題，他希望海軍深切記取教訓並檢討，以恢復聲譽並維持軍隊戰力。

另一位調查監委王美玉則指出，海軍一三一艦隊指揮部實施甲操測考，長期以來因循茍且，而且是揠苗助長，像前「金江艦」艦長林伯澤當年4月才接任，7月1日就實施甲操，完全未依照SOP進行，而因本案被司法機關判刑的士官長，連續3年甲操時，各級長官與測考主管都眼睜睜看著他錯誤裝接火線安全接頭，無人糾正，因此她以「不教而殺謂之虐」形容，並感謝11位新任監委讓彈劾案通過。

在9名被彈劾對象中，前「金江艦」艦長林伯澤少校、海軍教育訓練暨準則發展指揮部測驗考核中心主任史建斌上校，成立票與不成立票分別為7比4、6比5，其他被彈劾人的不成立票都只有0票或1票，在監委高度共識下通過。

擔任審查會主席的監委高涌誠透露，原因就在會中有委員認為林、史兩人當時才新接任職務，需要負起那麼大的責任嗎？但有委員提醒，量刑輕重並非監察院所能過問，只要確有違失，就應該彈劾，再交由公懲會處理。