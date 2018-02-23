監察院行使彈劾案投票 首度出現「無記名公開投票」

2018-02-23 17:08

〔記者施曉光／台北報導〕監察院今天上午在一月甫上任的11位新任監察委員集體審查下，針對海軍前年7月發生雄三飛彈誤射事件通過彈劾案，擔任主席的監委高涌誠下午召開記者會說明時透露，以往監委行使彈劾案投票時，都會到隱蔽的投票亭投票，但今天大家都一致坐在位子上圈票，調查本案的監委王美玉形容，這可以算是「無記名公開投票」。

由於11位新監委上任後，有人主張彈劾案應記名投票，因此媒體關切今日上午行使投票的方式。對此，高涌誠指出，會中的確有人主張應該記名投票，但經討論結果，最後考量監委行使彈劾權的施行細則尚未修正，仍應「依法行事」，因此才沒有記名投票。

但他進一步指出，與以往不同是，原本過去投票都是到隱蔽的票亭進行秘密投票，今天上午11位監委則是全部在自己的座位上圈票，「但大家沒有故意亮票」，如此既符合規定，也兼顧記名投票的精神，有關未來彈劾案投票修正方式，會提到院會討論。

王美玉則當場以「無記名公開投票」加以詮釋這種新的投票方式，並與過去的「無記名秘密投票」做為對比。

由於監察院去年7月第一次針對本案行使彈劾投票時，傳出有國防部人員在場外坐鎮掌握情況，高涌誠強調，過去有沒有這種情況，他不清楚，但至少可以確定的是，今天的審查會現場絕對無此狀況。

至於為何第一次審查沒有通過彈劾？王美玉說，依照審查程序，負責調查監員說明後即離席，由審查委員審查，因此過程她不清楚﹔另一位調查監委仉桂美則說，「只能說上次的票數非常懸殊」。