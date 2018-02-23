雄三案9官兵遭監院彈劾 海軍：完全尊重、杜絕類案

2018-02-23 16:14

〔記者涂鉅旻／台北報導〕海軍金江艦前年發生雄三反艦飛彈誤射事件，監察院今日通過9名官兵彈劾案，對此，海軍司令部今日表示，自前年發生雄三飛彈誤射事件後，從海軍司令至各業管層級，第一時間即勇於承擔錯誤，虛心檢討肇因，並將7月1日訂為「海軍檢討日」，務必杜絕類案再生。

海軍強調，此事件發生，從國防部至海軍，完全尊重監察院之職權與超然立場，並全力配合調查；另有關人員疏責部分，均已完成行政檢討，依規定核予適當懲處，未來定當記取該案教訓，更加戮力戰訓本務工作，以不負國人期望。