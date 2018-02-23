府院宣布李大維掌國安會 陳明通掌陸委會 邱國正接退輔會

原外長李大維將升任國安會秘書長一職，襄助總統在外交兩岸事務。（資料照）

2018-02-23 15:13

〔記者李欣芳、蘇永耀／台北報導〕府院啟動內閣改組，行政院今天下午公布五位內閣改組名單，陸委會主委由台大國發所教授陳明通接任，退輔會主委由前參謀總長邱國正接任、國防部長由國安會秘書長嚴德發接任、外交部長由總統府秘書長吳釗燮出任、勞動部長由高雄市副市長許銘春接掌。

總統府發言人黃重諺則宣布，外交部長由總統府秘書長吳釗燮接任後，原任外長李大維將升任國安會秘書長一職，襄助總統在外交兩岸事務。

曾任國防部副部長、現為海基會副董事長柯承亨將出任國安局政務副局長，原國安會諮詢委員林良蓉出任北美事務協調委員會主任委員，國安會諮詢委員另由財經學者陳錦稷擔任。

另外，總統府秘書長一職，府方今日並未同步宣布，而由總統府副秘書長劉建忻暫代，據了解，高雄市長陳菊是總統府秘書長熱門人選，但還在等陳菊本人做出最後決定。

行政院發言人徐國勇下午召開記者會，說明內閣局部改組名單。他說，因為借調等程序，陳明通3月中才會就任，現階段其職務由陸委會首席副主委林正義暫代，其餘首長的交接時間則是2月26日。

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