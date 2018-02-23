同志殺到見骨 王定宇憂：初選後民進黨還剩什麼？

2018-02-23 13:03

〔記者吳俊鋒／台南報導〕民進黨台南市長初選競爭激烈，同志之間殺到見骨，猶如一場鬥臭大會，引發各界議論；也爭取民進黨提名的立委王定宇，擔心各陣營相互攻訐、抹黑，將賠上黨的整體形象，恐是人民信任危機的開始，今天呼籲鄉親，為了家庭、子孫，積極發揮品管、把關的功能，讓真正堅守信念與價值的好人，最後能順利出線。

王定宇今天以「選擇」為主題召開記者會，希望鄉親在全民調的倒數階段，可以睜大眼睛，做出最好的決定，立委蔡易餘也到場助講。

王定宇強調，初選時選擇讓什麼人站在旁邊很重要，有的涉及黑金、賄選，甚至花大錢做廣告、動員造勢，還置入連續劇等，各種選舉花招光怪陸離，但這攸關價值的守護，以及牽引未來的施政方向，更影響台南市民對民進黨的整體觀感，值得大家省思。

王定宇說，在初選中，相互抹黑、攻訐的風氣盛行，有違質樸的台南精神，而自己是在這過程中，唯一沒有被檢舉、指控的參選人，主要是他為了堅守價值與信念，全力奮戰，不靠耍手段來擊敗黨內同志。

王定宇表示，選擇來者不拒的人，未來如何施政，民眾應該去思考；而他以最少的成本來打這場初選，民調一樣名列前茅，位於領先群，唯有認真提出政策，不擾民的初選模式，才能贏得更多的認同。