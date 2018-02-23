中國若攻打台灣 美專家預言：非常困難、代價極高

2018-02-23 13:51

〔即時新聞／綜合報導〕今年1月，中國未與台灣協商，片面宣布啟用M503及3條W支線，不僅影響飛安，也破壞台海現狀。當地時間22日，華府智庫哈德遜研究所舉行研討會，多位專家認為中國透過此舉壓迫台灣、違反國際法規，並指中國若要武力犯台，「非常困難、代價極高」。

《中央社》報導，前國防部副部長、哈德遜研究所國家安全戰略中心主任費特（Douglas Feith）表示，中國透過片面啟動新航線壓迫台灣，美國身為台灣重要夥伴，應當繼續給予支持；並指中國在東、南海的舉動，不只影響台灣，還牽連日本、越南等周邊國家，批評中國身為聯合國海洋法公約成員，卻公然違反國際法。

退役海軍中將福克斯（Mark Fox）直言，中國只在法規對其有利時才會遵循，因此美國才會堅持航行自由、無害通過，不願接受中國擴大領土。福克斯指出，台海距離不遠，中國可以武力犯台，但台灣領土不小，要拿下會非常困難，並付出極高代價。

長期研究中共解放軍、詹姆士敦基金會中國簡報主編吳必德（Peter Wood）提到，中國片面啟用M503及支線，作法很危險，且施壓手段與日俱增；並指解放軍近年來雖在進行軍事現代化，但權責劃分、內部溝通依然混亂，「軍改還需要一段時間，台灣還有時間可以準備」。

哈德遜研究所美國海權中心主任克羅普希（Seth Cropsey）則說，台灣軍事實力具有一定程度，且軍官素質佳，又積極推動國造潛艦，「要攻台並不容易」。