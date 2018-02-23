遭基進黨痛批親中、撕廣告 趙天麟：誤解、願溝通

趙天麟認為基進黨對他的兩岸經濟論述有誤解，願意委請天團成員登門溝通說明（記者王榮祥攝）

2018-02-23 12:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨立委趙天麟日前於報紙刊登全版廣告，表示為拚高雄經濟，將推動高雄、深圳雙城論壇，引發基進黨強烈反彈，今公開抨擊趙天麟親中，並撕裂廣告上的「開放之路」標題，呼籲市民拒絕支持趙天麟。

趙天麟與其團隊則指出，基進黨對有關政策的內容與宗旨有所誤解，如基進黨願意，天團成員林智鴻（鳳山區議員參選人）、張以理（三民區議員參選人），均願親赴基進黨總部說明與溝通，化解疑慮。

林智鴻與張以理均表示，基進黨誤解處在於趙天麟所述「必要且唯一的選項」，是指台灣面向全世界的開放之路，包含福岡、曼谷也包含深圳，而非基進黨所擔憂「僅向中國開放」。

趙天麟則強調，高雄作為海洋城市，有著自信、開放、多元的性格，面對世界各方挑戰，高雄沒有故步自封的本錢，應積極走出去面對深圳、面對全世界。

基進黨今公開抨擊天麟親中政策，並首度對高雄市長初選表態，呼籲選民拒絕「親中等於拚經濟」的趙天麟。

基進黨認為，在台北上海雙城論壇後，柯文哲以「兩岸一家親」奪取兩岸對話代理人資格；而趙天麟美其名著眼於經濟的舉動，其效果根本如同柯文哲，將高雄此一城市為單位，向中國統戰輸誠。

基進黨質疑，一旦台灣各城市首長紛紛成為「可被統戰」的對象時，無異是把蔡英文總統力抗「一國兩制」的防線、開出以直轄市為單位的漏洞後門。