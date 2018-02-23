獨家》婦聯會百箱資料存放地曝光 黨產會：現場已被搬空

婦聯會員工向黨產會表明，婦聯會歷史檔案及勞軍捐資料在去年五月被載運至德惠街電梯大樓內的一個房間存放，圖為當時放置婦聯會資料的房間，黨產會派人追查已空無一物。（記者陳鈺馥翻攝）

2018-02-23 11:16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會上百箱資料的存放房間首度曝光！黨產會昨揭露，婦聯會已於去年5月自總部大樓搬走上百箱的檔案及財務資料，將資料運至辜家位於德惠街的一棟大樓放置，事後黨產會前往調查現場已空無一物；前主委辜嚴倬雲么女辜懷如，昨日大動作召開記者會聲稱，搬走的東西為辜嚴私人物品。

「晴天霹靂！」婦聯會主委雷倩今日凌晨發文指出，常委及同仁們看了辜家記者會的內容極為震驚。

雷倩提及，黨產會向會務同仁出示的空屋照片，加上辜家記者會內容，是否代表著那批去年整理裝箱存放，其中或許有蛛絲馬跡，「能幫助婦聯會駁斥黨產會立場的資料，大都碎了呢？」

據了解，黨產會日前已發文要求婦聯會，提供2006年以前的檔案及財務資料，婦聯會事後提供一份清單，內容記載去年5月被人搬走的婦聯會帳冊、檔案及財務資料數量。

黨產會委員也指出，黨產會同仁根據婦聯會員工供詞，在年前親自至德惠街的一處電梯大樓，追查婦聯會資料流向，但房間現場早被清空，資料不知去向，當下只剩發黃的燈光。

委員質疑，黨產會前後約談十名婦聯會職員，上至副秘書長汲宇荷、負責載運資料的司機、各處組負責打包整理資料的員工，包含押車人員的說法，全部指向婦聯會「公家資料」被搬去辜家，但辜家卻聲稱是「私人物品」，若全為私人物品，雷倩又怎會發文說，「能幫助婦聯會駁斥黨產會立場的資料，大都碎了呢？」

委員強調，婦聯會的檔案資料及帳冊怎會是私人物品？私人物品又怎能拿來駁斥黨產會，若那些資料可當成婦聯會的「保命符」，是可反駁不是附隨組織的證物，「保留公開都來不及，還會讓人家搬走？」

委員也指出，擔任振興醫院董事長的辜嚴倬雲專程赴美就醫後，應盡速回國至黨產會親自說明，以振興醫院的醫療專業，也一定可提供醫療服務。