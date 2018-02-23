228追思建國列車到小英祖厝「喊聲」 釋放阿扁支持者亂入

二二八追思建國列車到楓港小英祖厝「喊聲」。（記者蔡宗憲攝）

2018-02-23 10:54

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕為紀念71年前發生的二二八事件，前立法委員魏耀乾創立「台灣民族建國制憲行動台南隊」，啟動「2018二二八追思建國列車」活動，今早在總統蔡英文老家楓港誓師出發，一百多名支持者在小英祖厝大喊「喚醒台灣魂，建國制憲！」但過程中有支持「阿扁釋放」群眾亂入，讓魏耀乾等人相當傻眼。

「台灣民族建國制憲行動台南隊」隊長魏耀乾表示，台灣是台灣民族不是中華民族，應該要獨立建國，二二八是異族屠殺本土台灣人的劣行，希望透過追思二二八，呼籲台灣政府儘快建立自己的國家，畢竟台灣已是有原住民、新住民等多族群的生命共同體社會，人民及政府要能自決前途。

從國境之南的楓港村出發，魏耀乾說，象徵從台灣尾走到台灣頭，終點是到基隆二二八屠殺廣場追思，另一層含意，是希望總統蔡英文仿效法國、菲律賓宣布制定新憲法、建立新國家、改國號叫台灣，盼小英政府知道現在的主流民意，畢竟「維持現狀」對台灣來說，最終一定是死路一條。

至於過程中有支持「阿扁釋放」群眾揮旗訴求，魏耀乾強調是對方的自主跟隨行為，與「台灣民族建國制憲行動台南隊」及追思活動無關，不希望活動遭模糊焦點。

活動晚間7點將到高雄市二二八和平公園舉辦追思、建國之夜晚會。

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