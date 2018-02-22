小英對南市長初選撂重話 綠議員肯定：有效果

2018-02-22 16:51

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長初選，過年前後選戰愈演愈烈，刀刀見骨，在基層也引起支持者強烈反感。兼任民進黨主席的總統蔡英文昨天在民進黨中執會撂下重話，民進黨南市議員多數持肯定態度，認為「主席都說話了」，會有一定的效果，是好事一樁。

支持陳亭妃的市議員蔡旺詮表示，總統、主席講話了，會有一定的效果，大家也因為這樣而認真去把原本緊繃的氣氛緩和下來，以免傷到和氣，同時也避免讓支持者失望，「主席講重話是好事」，大家都不希望因一場黨內初選的君子之爭，演變成彼此鬥爭，讓支持者失望。

他說，這也代表民進黨是個有反省能力的政黨，大家應該自制，初選回歸正面論述，不要用攻擊性或傷害性的手法去傷害自己同志，大家理性論政，這才是台南之福、人民之福。

力挺黃偉哲的市議員林宜瑾，因具中執委身分，她昨天也有參加中執會。她說，小英會中強調民進黨選對會不要再只是去了解、調查而已，而應該立即採取斷然措施，去通令各陣營自律，甚至嚴重者不排除取消初選資格。

林宜瑾說，初選競爭很激烈，大家也都反對負面選舉，應該標榜自己的好及優點，以及未來的城市治理政策。現在主席都說話了，就她觀察，小英撂重話，明顯有達到效果，相信大家都不想去踩紅線，以免白做工，因此應該都會有所克制。

在這次初選持較中立立場的市議員李文正則說，這次初選部分陣營相互攻擊的情形，他在基層跑，都有聽到大家不滿的聲音，選舉選成這樣，讓支持者相當反感。黨內初選，如果互相攻擊，對民進黨的社會觀感及形象也不好，主席說重話，顯示這問題的嚴重性，這也代表主席重視這問題，他相信對平息黨內紛爭會有一定的效果。