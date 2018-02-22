陳學聖將登記桃市長國民黨初選 吳志揚以「書」相助

2018-02-22 16:49

〔記者鄭鴻達／台北報導〕九合一大選年底登場，國民黨立委陳學聖明日將登記國民黨桃園市長初選，強調會請同黨立委吳志揚幫忙，並要用全新角度思考桃園的未來；吳志揚重申，因父親吳伯雄健康因素而「不參選」，其新書《進擊：吳志揚的Young Book》寫有擔任桃園縣長任內的經驗，願提供給黨內參選市長、市議員的同仁無償使用、參考。

曾任桃園縣長的吳志揚被外界看好再戰桃園市，與現任市長鄭文燦再決高下，但吳後宣布因父親吳伯雄健康因素，決定不與此役；而黨團同仁陳學聖也因此，決定等到名日，也就是初選登記作業的最後一天，才正式登記、宣布參選。

對於是否有與吳志揚溝通、是否將襄助競選？陳學聖表示，有與吳聯繫過，也請吳將《進擊》一書無條件授權給他發揮，他會將吳對桃園市政的夢想一起一一實踐，於公於私，都會請吳協助，也一定會是很重要的角色。

陳學聖強調，明天到桃園市黨部登記初選時，將公開參選宣言，會用新的角度思考桃園的未來，讓桃園不只是工業城，而是思索桃園再「後工業時代」該有的什麼樣的角色。

吳志揚表示，國民黨桃園人才濟濟，不參選的理由，其實就是父親身體不好，醫療團隊也認為父親不能再接受更大的壓力，他因擔心父親身體才做此（不參選）決定，但只要是國民黨初選勝出的人選，他都會全力輔選。

吳志揚表示，他近期出版的《出擊》一書就是很好的寶典，內容包含過去縣長任內，他對桃園縣政的全貌，如有何規劃、曾爭議過的議題為何，此書沒著作權問題，會無條件開放給黨內的市長、市議員參選人參考。