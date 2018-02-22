傳蕭美琴將外派 綠營人士批「政治抹黑痕跡明顯」

2018-02-22 15:44

〔記者王錦義／花蓮報導〕有媒體報導花蓮縣立委蕭美琴將在下波內閣改組中，被派駐國外擔任外交人員，發揮外交長才。蕭美琴今天與行政院東服中心執行長許傳盛等單位共同召開「0206 花蓮震災融資說明會」，剛剛在臉書上否認這項訊息，她說，現在還忙著爭取中央政策和資源協助花蓮渡過難關，沒有所謂媒體自行派任的入閣的事，相關報導無中生有、讓人遺憾。

蕭美琴在臉書上寫道：「整天開會還在幫一些受災產業處理日後的產業復甦和融資紓困問題，忙到現在還沒吃午餐，急忙要趕火車因立法院新會期開議至今我都還去台北報到… 竟然還要面對一些未查證的不實新聞。跟大家說，我是花蓮的立委，我的職責是反應花蓮民意需求、爭取中央政策和資源協助花蓮渡過難關，沒有所謂媒體自行派任的入閣的事，相關報導無中生有、讓人遺憾。」

蕭美琴當初高票當選為花蓮區域立委時，即表態不會入閣，會將立委任期做好做滿，甚至近來有關花蓮縣長人選，各界雖力推蕭美琴參選，但蕭重視承諾，一點都不為所動，不過從選前到選後，這二年來蕭美琴不斷被謠傳要入閣，甚至傳出要接任外交部長，不過每次都僅僅是傳言，消息都是空穴來風。

蕭美琴是綠營最具競爭力的花蓮縣長人選，讓藍營一直不敢掉以輕心，地方綠營人士研判，應是有人故意製造落跑的形象，像是震災期間，藍營社群也都一直製造蕭美琴消失謠言，但從地震後首日，蕭美琴就一直在花蓮四處奔波協助，政治抹黑的痕跡明顯。