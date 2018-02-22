王清峰稱諷扁劇是創作自由 陳師孟：狗屁

2018-02-22 15:12

〔記者鍾麗華／台北報導〕監委陳師孟宣示要辦「恐龍司法官」，昨已針對2009年司法節慶祝大會上，檢察官編導舞台劇諷刺前總統陳水扁，申請自動調查。陳師孟今天受訪表示，這齣戲造成阿扁身心影響，因此他也會約談或親自去拜訪阿扁，讓阿扁說明當時的屈辱與遭遇。

該舞台劇是由台北地檢署前主任檢察官慶啟人導演、編劇，慶啟人昨受訪時強調，「陳水扁的貪污罪是靠證據定罪的，不是靠行動劇定罪。」對此，陳師孟表示，慶啟人的說法是俏皮話，他聽了非常失望，以為她會反省自己所做的錯事，「不要說一個司法官，就是一般人也不應該去戲謔別人。」

被問到外界質疑是因挺扁才辦此案，陳師孟說，「這很可笑」，外界只能質疑案子用錯誤證據，不該質疑他因為過去是民進黨員、曾經做過阿扁副手，就不該碰這案子，「這種講法就像比賽時的『技術性干擾』，是很LOW的伎倆。」

針對時任法務部長王清峰今天發表聲明指，藉創作、表演表達意見，是憲法所保障的自由，但「個人」認為並不適當。陳師孟對王的「不妥」之說表示肯定，但不能接受所謂「言論自由」的說法，還脫口而出「狗屁」，陳重批，「他們有表達自由，就可以羞辱受刑人嗎？可以表演受刑人的動作嗎？」

陳師孟表示，當時媒體報導，滿堂的司法高官看完舞台劇後哄堂大笑，讓他對台灣司法官打了大大的問號，在美國難以想像，「會有檢察官在審判前，扮演醜劇、 鬧劇來羞辱受刑人嗎？這在美國會被認為是干預審判。」而當時國外對此事件非常反感，前總統馬英九老師、美國紐約大學教授孔傑榮接受媒體訪問時即表示不可思議，經濟學人雜誌也評論該事件很可恥。