遭指期約賄選 前副議長李清林控鄉民誹謗

前副議長李清林（中）到法院遞自訴狀，控告鄉民張宏慧誹謗。（記者林敬倫攝）

2018-02-22 14:28

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕網路謠傳前副議長李清林近期與縣議員林成功期約賄選，給林1300萬元，要求年底選舉轉戰選礁溪鄉長，李清林憤而於今前往法院提出自訴，控告在網路上放話的礁溪鄉民張宏慧誹謗；張宏慧表示，只是要破除坊間謠言，沒有誹謗之意。

原為林成功競選辦公室總幹事的張宏慧，近期在臉書PO文指出，這種「期前賄選」能不查嗎？礁溪鄉最近盛傳前宜蘭縣議會副議長李清林用1300萬元向林成功議員搓圓仔湯，要他轉戰下屆礁溪鄉長，這種政治分贓行為法所不容，地方關心人士透露此一期前賄選消息，大都是從某議員陣營傳出，一些想參選鄉長的參選人也人云亦云。

PO文也指出，據瞭解，關心人士已將傳出消息的人名單列出清冊當證人，將向法務部宜蘭調查站檢舉，希望能循線追查此一賄選行為；遭到指控的李清林，曾任宜蘭縣議會第17屆議員、副議長，他今天憤而前往宜蘭地方法院遞自訴狀，控告張宏慧誹謗。

有意參選下屆礁溪鄉長的人，現階段國民黨有同為鄉民代表游三郎、張永德；李清林指出，張宏慧PO出的不實消息，他完全否認，張的行為已經涉嫌加重誹謗，所以才來到法院自訴，他身為國民黨宜蘭縣黨部主任，縣黨部在3月11日至14日辦理礁溪鄉長初選，張卻在外頭放話汙衊，對黨、參選鄉長的候選人及其個人的名譽很傷，所以他嚴正的對張提出抗議。

張宏慧則說，他PO文沒有要故意誹謗的意思，只是要破除謠言，李的自訴是應該的，這樣可以把事情釐清、端正選風，他本來也要向調查局檢舉，否則2名候選人都會因謠言受傷；林成功也認為張的行為是為了破除謠言，沒有誹謗之意，不會提告。