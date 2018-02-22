草屯公所新春團拜 員工抽出「新年縣運籤」

草屯鎮公所今舉行新春團拜，鎮長洪國浩（右2）與眾人大跳流行的「抖肩舞」活動筋骨。（記者佟振國攝）

2018-02-22 14:15

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣草屯鎮公所今舉行新春賀歲團拜，年底代表民進黨參選縣長的鎮長洪國浩特別提出「躍升南投」3部曲，即健全南投財政、活化中興新村、創造南投新農業及觀光產業，員工則仿新春抽國運籤模式，抽出「縣運上上籤」，祝洪高票當選縣長。

草屯鎮公所照例於新春開工第2天舉行新春團拜，有鑑於過年期間大家少動多吃，體重難免「節節高昇」，特別以時下流行「抖肩舞」開場，讓大家活動筋骨，也為新的一年儲備活力。

鎮長洪國浩準備新春開運小紅包送給員工，也回顧去年公所積極改善財政、加強鎮內道路闢建、基礎建設等成果，期許員工新的一年持續推動鎮政，代表民進黨投入縣長選戰的洪國浩也提出「躍升南投」3部曲，將以草屯財政經驗，改善南投縣府逾200億財政赤字，同時活化中興新村，成為全國第二個行政中心，以中興新村既有宿舍等資源規劃青年社會住宅，並發展周邊觀光、長照、青年創業與文創等建設計畫。

洪國浩也強調南投是農業、觀光大縣，將結合水資源公共化，擴大灌區造福農民，發展安全農業，鼓勵青年返鄉從農，努力做好縣、鄉道改善，將南投特色景點進行線與面的串聯。

也有員工仿新春抽國運籤模式，抽出新年縣運籤，「春滿花開好預兆，財神送錢到咱家，吉祥如意福氣到，縣長叫做洪國浩。」祝福洪國浩年底順利當選縣長，為廣大縣民服務。