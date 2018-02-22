落選立委參選北市長 孫大千提4股力量

2018-02-22 15:19

〔即時新聞／綜合報導〕前立委孫大千昨（21日）晚在臉書開直播，說明投入國民黨台北市長初選的原因，他說有4股力量促使他參選，分別為「改變自己、改造國民黨、給台北市不一樣定位跟價值、希望讓台北變成一流城市為地球貢獻正能量」，也認為若黨內直接提名，恐怕現有人選都無法打贏現任市長柯文哲。

國民黨想爭取2018台北市長提名的人，除了孫大千以外，還有5度宣布參選的前立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文、前陸委會副主委張顯耀與市議員鍾小平等人。孫大千則在21日晚間透過臉書直播，宣布投入國民黨台北市長初選的理由。

孫大千表示，投入黨內初選理由有4股力量，包含「改變自己」、「改造國民黨」、「給台北市不一樣定位跟價值」、「希望讓台北變成一流城市為地球貢獻正能量」。

有網友在直播時質疑孫大千，為何落選桃園立委後，不是參選桃園市長而是台北市長，這樣做是否有打壓丁守中的企圖？孫大千則回，在2016年立委落選後的這2年，他重新思考也學習很多經驗，「很多重要政治人物也曾落選過」，而丁守中則是自己的老師，因此「師生間不會出現黨內互打」；至於不選桃園市長則是因為沒人向他徵詢。

孫大千強調，如果國民黨採直接提名的方式，那檯面上的人選恐怕都打不贏柯文哲。