桃市府人事調動 最年輕女局長上任

新任青年事務局長顏蔚慈是市府目前最年輕的女性一級主管。（顏蔚慈提供）

2018-02-22 13:59

〔記者陳昀／桃園報導〕桃園市長鄭文燦上午發布市府新一波調動，桃園市工商發展投資策進會總幹事陳靜航接任市府副秘書長，工策會總幹事由青年事務局長陳家濬接任，而年僅32歲的經濟發展局主任秘書顏蔚慈將陞任青年事務局長，是目前最年輕的女性一級主管。

鄭文燦表示，新任副秘書長陳靜航在工策會總幹事任內，積極解決企業面對到的各項問題，成功扮演產業界與市府的溝通橋樑。他說，陳靜航熟悉產業生態，了解各項投資需求，未來他能協調各局處，解決投資困難，吸引更多優質廠商進駐，為桃園創造更多就業機會與稅收。

鄭文燦表示，新任工策會總幹事陳家濬曾任全國青年商會總會長，熟悉青年創業生態圈，了解年輕人創業的困難與阻礙，工策會是民間企業與政府的橋樑，期望能夠借重陳家濬在青年事務局的經驗，協助投資與創業，創造桃園的投資環境更友善、更有效率。

鄭文燦說明，新任青年事務局局長顏蔚慈是東吳大學政治系畢業，在經濟發展局主任秘書任內表現傑出，認真負責，不但有年輕人的理想與熱忱，也具備幹練與沉穩的特質，期許她能夠發揮在經發局的經歷，媒合青創團隊與投資廠商，引入資源，讓青年創業環境更加健全，讓桃園成為台灣青年創業重鎮。