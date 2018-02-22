盧秀燕高喊恢復「老人健保」 他PO數據打臉政策！

國民黨台中巿長擬參選人盧秀燕21日宣布政見，高喊要恢復市長林佳龍索取消的老人健保補助。（資料照）

2018-02-22 14:05

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台中巿長擬參選人盧秀燕21日宣布政見，高喊要恢復市長林佳龍索取消的老人健保補助。盧秀燕的主張受到網友批評，指台灣現今人口老化速度非常快，政府要做的是照顧跟延緩老化政策，而最次等的做法就是給錢了事，講難聽點就是「擺爛」。

PTT網友「a3788466」21日在八卦板上PO文表示，盧秀燕恢復65歲以上老人健保的政策是「大錯特錯」，人口老化是目前台灣嚴峻的難題，台灣老化的速度跟程度非常嚴重，大約再過8年就會追上日本。林佳龍調高老人健保補助門檻後，雖然受到許多人批評，但補助的縮減絕動是趨勢，增加補助完全沒有回頭的空間。

他以內政部戶政司的資料數據分析，台灣老化指數2017年初達100.18，老人人口正式超越幼年人口，六都當中，台北市、台南市、高雄市都破百，尤其台北市的113.07是六都中最高。現在台北與高雄都開始調整老人健保補助，甚至台南根本不補助。

他指出，雖然老人健保補助的用意良善，但台灣老化日益嚴重，這筆支出只會越來越多，光是台中市增加排富門檻後就省了12億，不得不說林佳龍銀髮政策的轉向是正確的。

他也提到「延緩老化」的觀念非常重要，因為高齡照護晚期非常花錢，所以「延緩」就更重要，充實老人的心靈，就不會讓身體也會快速枯竭，「同樣一筆的十幾億元，若是能拿來補助樂齡、照護中心，或是社區長照站，就可以讓老人有機會『自己照顧自己』，這才是經費該挹注的地方。」