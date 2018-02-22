移樹延宕恐影響大巨蛋 柯P回應鬼打牆

移樹延宕恐影響大巨蛋，台北市長柯文哲回應鬼打牆。（記者張嘉明攝）

2018-02-22 13:22

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市府為了配合遠雄大巨蛋工程，須拓寬忠孝東路、光復南路，原訂今年冬天將33棵路樹移植到南港北部流行音樂中心南基地，但移樹廠商發該基地嚴重積水，根本不適合移樹，加上又有護樹團體阻擋移樹，進退兩難。而眼看最適合移樹的冬天即將結束，恐來不及選舉前移樹，將影響到巨蛋後續工程。對此，市長柯文哲受訪時答非所問。

媒體今天問柯文哲此事時，柯文哲稱大巨蛋工程最重要的是進來審查都市設計審議會，當記者糾正柯是指移樹工程時，他認為樹木應該不會影響這麼大，主要還是主體工程，並說最近會排入都審會審查。

移樹為北市府大巨蛋BOT案應辦事項，交由遠雄代辦，移樹後才可進行忠孝東路、光復北路拓寬工程及大巨蛋排水箱涵，若北市府未於履約期間完成應辦事項，遠雄後續可依此對市府提告。

工務局去年同意遠雄移樹方案，將33棵路樹移植到南港北部流行音樂中心南基地。然而1月卻爆出北流中心南基地嚴重積水，若硬移樹恐全部死光，讓整個移樹計畫都延宕；最適合移樹的時間為冬天，若之後強硬移樹也會增加樹木致死率，也就是說今年選舉前恐難有機會再移樹。