賴揆推崇彭淮南 肯定對國家貢獻

2018-02-22 12:34

〔記者李欣芳／台北報導〕央行總裁彭淮南將在2月25日卸任，彭淮南今天上午出席最後一次行政院院會，主持院會的行政院長賴清德說，他要向彭總裁對國家的貢獻，表達最高的敬意及謝意。

賴清德表示，彭淮南服務央行長達43年之久，擔任央行總裁職務達20年。任內採行彈性的貨幣及匯率政策，並推動前瞻性金融體制改革，成功帶領央行達成法定賦予之任務 。近20年來，台灣遭遇亞洲金融風暴、921震災、科技泡沫、SARS危機、美國次貸風暴及全球金融海嘯等劇變，央行在彭總裁的帶領下，都能即時因應，尤其在兩次金融危機期間，央行多次降息，提供金融市場充裕流動性，並採取有效措施以穩定外匯市場，使台灣受創相對輕微，經濟迅速復甦。

賴揆說，彭總裁在任內也推動諸多開創性業務與制度變革，包括建議擴大中小企業信保機制、協助改革就學貸款制度。在921大地震當天即推出1000億元重建家園優惠貸款，同時建置外幣結算平台等，建樹良多。

他表示，彭總裁卓越的政策管理及業務推動成效，讓國際知名學者、組織及信評機構對央行貨幣、信用及外匯政策多所肯定；2016年德國貝特曼基金會（Bertelsmann Stiftung）讚譽台灣央行為亞洲國家聲譽最好的央行之一。彭總裁本人也得到多項殊榮，全球金融雜誌（Global Finance）14度給予A級評等，今年元月更榮獲國際權威的中央銀行出版公司（CBP）終身成就獎，這些都是高度肯定彭總裁為央行領域中的傑出領袖。