柯、扁破冰？ 柯P下午將與陳致中同台

台北市長柯文哲下午將到凱達格蘭學校與前陳水扁之子陳致中會面。圖為上午出席2018陽明山花季開幕式，為櫻花獅點睛。（記者張嘉明攝）

2018-02-22 12:35

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲今天下午將到凱達格蘭學校與前陳水扁之子陳致中會面。媒體問是否等於跟阿扁和好，柯說自己跟阿扁沒有問題，去高雄的時候都會去看他。而對於到凱校要談甚麼，柯說行程都是幕僚安排的。而至於跟陳致中同台是否可以拉深綠票，柯回，「整天都在想選舉，沒其他事可以做？」

柯文哲去年9月接受電視專訪時，對於前總統陳水扁的病情，柯說，「阿扁那個病，他不用裝，他真的病了。他一開始是裝的，後來就變成真的病了」，讓扁家不滿。柯去年11月拜託副市長陳景峻向陳水扁道歉，陳水扁則請陳景峻帶話，有時候「不爭就是爭」，勸柯P沉住氣。

另外，前國民黨立委孫大千說，藍營不管派誰都不能戰勝柯文哲，柯文哲回媒體應該去問孫，「不要每次別人的題目都來問我。」而當媒體提到柯文哲曾說過年後要思考選舉，柯說自己想過，就是要減少選舉動作。他舉例說，物理有一個作用力、反作用力，「我們作用越少，反作用力也越少」，所以要想辦法把競選的溫度降到最低，預計今年11月8日公布號次後才開始選舉是個好辦法。