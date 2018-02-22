北市選舉 國民黨提名5月市長、4月市議員

國民黨台北市黨部22日舉行新春團拜，黨主席吳敦義（左三）、前總統馬英九（左四）等人向與會者拜年。（記者方賓照攝）

2018-02-22 12:21

〔記者蕭婷方／台北報導〕國民黨年底北市長大選由誰披上戰袍挑戰北市長柯文哲狀況未明，繼前立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文，議員鍾小平、前立委張顯耀、張顯耀近日也宣布角逐黨內初選。北市黨部主委黃呂錦如今受訪時表示，將按照既定行程，三月開始進行黨內初選機制，預計最快五月初就可選出代表國民黨參選北市長人選；至於市議員候選人預計四月中就可完成提名。

國民黨北市黨部今早舉行新春團拜活動，前總統馬英九、黨主席吳敦義、副主席郝龍斌均到場，有意角逐國民黨黨內北市長提名的丁守中、張顯耀與鍾小平也到場拜年；此外，國民黨終身黨員、有意參選北市長選舉的李錫錕也應邀參與。

外界關注藍營北市長候選人出爐時程，黃呂錦如受訪時表示，按照原來初選的步驟三月就要開始登記、協調，還要進行全民調評比，至於辯論會是否舉行，則要看候選人協調結果，程序走完，國民黨北市長候選人出爐時間最快也要五月初；至於市議員候選人提名時程，預計將在四月中完成。

外傳北市黨部將在年底選舉與李錫錕合作，黃呂錦如正面回應，李錫錕為國民黨終身黨員，當然希望與他合作，「合作方式有很多種」，他有很多想法都很到位，要不要選是他的決定。至於李是否要循國民黨內初選機制出線？黃呂錦如僅答，看李錫錕自己的決定。

李錫錕受訪時則說，「當然要選市長」，預計三月左右公布。媒體追問李未來如何與藍營合作？李強調要組「白色聯盟」，要結合國民黨與對柯文哲不以為然的其他政黨。

李錫錕也進一步表示，不會參加國民黨的黨內初選，披藍袍出戰北市長對國民黨不公平，「我希望用我的方式幫助台北市民與國民黨」。

北市黨部與李錫錕互動親密，外傳國民黨有意徵招李錫錕披藍袍參選。對此，丁守中僅回，如果國民黨有這樣的機制，也可以，反正我們可以選出最強的人代表國民黨勝選，我覺得我有信心。

今早活動有意角逐國民黨黨內市議員提名的新人徐巧芯、游淑慧、李明賢、林杏兒、許立丕、張斯綱、連堂凱、林捷莉、盧威、陳孝威、林冠勳也都出席團拜活動。