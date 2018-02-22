複製北市20年前歷史？馬、吳都提擊敗陳水扁案例

國民黨台北市黨部22日舉行新春團拜，黨主席吳敦義（左三）、前總統馬英九（左四）等人向與會者拜年。（記者方賓照攝）

2018-02-22 12:03

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨台北市黨部今天上午舉行新春團拜，國民黨主席吳敦義、前總統馬英九都應邀出席致詞，馬、吳兩人都以二十年前馬英九首度參選台北市長，擊敗當時競選連任的民進黨前台北市長、前總統陳水扁為例，強調如今在野的國民黨可以重新複製歷史。

馬英九表示，他二十年前參選台北市長，也是第一次參選公職，雖然對手是「選舉老將」，但在黨內全體同志萬眾一心下，還是贏回台北市，他希望這次黨內也能全力以赴，「就像二十年前一樣拿回台北市」，國民黨接著就能放眼二０二０大選。

吳敦義則表示，台北市做為中華民國當前的首都，有絕對的重要性，他希望國民黨複製當年馬英九贏回首都執政機會的歷史，在今年贏得台北市長，並期待於各縣市首長選舉中取得明顯而且很好的豐收，二０二０才有機會重返執政，針對當前亂象「撥亂反正」，恢復中華民國光榮與驕傲。

吳敦義還說，看到有意參加台北市長初選的同志，人數踴躍，而且大家公開宣示尊重初選機制與結果，遵守黨的精神與紀律，他相信一定能在所有非常好的人選中挑選一個有品德、操守、能力、經驗，且忠於國家、人民、國民黨，並最有機會勝選的人，代表國民黨選贏台北市長的選戰。