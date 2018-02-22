小英撂話攻訐必議處 陳菊呼應好氣度才有高支持

2018-02-22 11:59

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨黨主席蔡英文撂重話，要求黨內參選人不得互相攻訐，違者將依規定「嚴以議處」﹗高雄市長陳菊今指出，民進黨在高雄的參選人目前都展現最優美的風度，她認為最好的氣度，會得到人民最高的支持。

陳菊今天在高雄客家新春祈福活動時，針對小英要求參選人不得互相攻訐一事提出看法。她表示，各參選人都知道民眾喜歡看到團結；競爭是好事，但大家需用自己所提出的政策與未來藍圖爭取認同。

陳菊也相信各參選人都會展現最好的風度；而最好的風度也會得到人民最高的支持。