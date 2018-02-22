賀陳旦致函ICAO關切M503 被已讀不回

2018-02-22 11:44

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國未與我協商即啟用M503等爭議航路，嚴重影響區域安全，也違反國際民航組織（ICAO）規範。外交部國組司司長徐佩勇今天表示，ICAO理事會主席貝納德‧阿留已確定收到我交通部長的關切信函。據了解，該信函表達我方的關切外，並引用ICAO第9426號文件說明啟用航路需經協商，盼ICAO根據相關規定出面主持協商，但對方未回覆。

中國片面啟用M503等爭議航路，由於航路更動前未與我國協商，嚴重影響區域安全與飛安，後又取消春節加班機。我雖並非ICAO成員國，但持續透過友邦及理念相近國家向ICAO表達立場，美國也對此案表示關切，交通部長賀陳旦日前並為此案致函給ICAO理事會主席貝納德‧阿留，說明我方立場。

徐佩勇今天出席外交部例會回答媒體提問時說明，已經確認ICAO收到交通部長的信函，也相當清楚我方的立場，友邦和理念相近國家也「繼續幫我們做一些事」。

根據ICAO「飛航服務規劃手冊」第9426號文件中關於飛航情報區（FIR）相關規範，劃設新航路必須先與附近的飛航情報區協商（coordinate）。

消息人士說，我方在信函中表明，我方訴求為，此案關鍵為中國「未經協商啟用」，我方盼ICAO根據相關規範，出面主持協商。這也符合ICAO於國際民航公約及相關文件中，均鼓勵各相關國家地區就劃設航路充分討論，以維護飛航作業安全與順遂的精神。惟ICAO迄未正式回覆我方信函。