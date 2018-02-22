找立委不想等？ 綠委推智慧機器人跟你對談

民進黨立委余宛如推出全台首個立委聊天機器人。（記者彭琬馨攝）

2018-02-22 11:35

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委余宛如今推出全台首個選民服務機器人，未來透過臉書粉絲頁訊息，就能與委員專屬的智慧機器人線上互動，還能與委員「相約」會面時間。余宛如說，選服機器人不僅能即時回覆選民，也能有系統的整合選民建議，作為日後政策建議的參考。

余宛如辦公室今舉行記者會，宣布推出與台灣跨國新創團隊Sinitic合作開發的選民服務聊天機器人，未來民眾只要透過余宛如臉書粉絲頁訊息，就能與代表委員的智慧機器人陳情意見、了解法案相關進程。

記者會並當場示範如何與余宛如臉書粉絲頁機器人互動，民眾只要輸入訊息，機器人就會以語意分析技術，找出最適合回應民眾的答案，除能了解法案進度與內容外，也能直接跟委員預約行程。

余宛如說，因辦公室助理最常接到的電話，是詢問了解議題、法案進度，但辦公室助理因工作繁重，無法即時回覆選民，常出現選民等得不耐煩的情況；余宛如表示，盼能透過此軟體的開發，讓機器人回答部分能「代答」的問題，也能減少助理工作負擔。

余宛如強調，開發此機器人並非是要以人工智慧取代人力，而是希望能提供民眾更即時、便利的服務；余宛如說，若有民眾需要的服務不在機器人提供範圍，也能選擇「其他」選項，或直接致電辦公室。

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