綠高市議員提名37席 2個選區設婦女保障名額

2018-02-22 11:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市黨部今指出，昨日民進黨中執會已通過2018年直轄市議員提名作業選務相關事項，高市議員席次依照地方黨部執委會建議，11個選區確定提名37席（不含原住民選區）。

黨部表示，高市議會共66席，民進黨上屆議員選舉不含原住民共當選34席，為確保席次增加，今年一月底黨部執委會開會討論後，決定向中央建議高市議員提名37席。

主委黃彥毓說明，與上屆相較，旗鼓鹽選區今年將保留與第三勢力合作空間，決定減少1席提名；三民區則因泛綠參選人眾多、選情複雜，也減少1席。

此外為爭取前金、新興、苓雅，及林園、大寮兩選區的單一性別保障名額，民進黨在這兩個選區提名3席中、將有1席婦女保障名額，其它選區則繼續維持提名4席有1席的婦女保障名額。

民進黨高市議員選區提名席次：第一選區（大旗美地區）應選3席，擬提名2席；第二選區（路竹地區）應選3席，擬提名2席；第三選區（大岡山地區）應選5席，擬提名3席；第四選區（左營楠梓）應選8席，擬提名4席；第五選區（仁武大社鳥松大樹）應選5席，擬提名4席；第六選區（旗津鼓山鹽埕）應選4席，擬提名2席；第七選區（三民）應選8席，擬提名4席；第八選區（前金新興苓雅）應選6席，擬提名3席；第九選區（鳳山）應選8席，擬提名5席；第十選區（前鎮小港）應選8席，擬提名5席；第十一選區（林園大寮）應選4席，擬提名3席。