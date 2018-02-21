遭段宜康影射到警所關切賭場案 郭信良：趴著也中槍

2018-02-21 18:48

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長初選砲火四射，選戰空前激烈。新系立委段宜康昨晚在臉書PO文說，台南警方盯上學甲賭場，有副議長到分駐所「溝通」，警方向上級請示後，向副議長道歉。被影射的台南市副議長郭信良今天（21日）無奈地說，又不是他在選市長，「趴著也中槍」，他感到很無奈。

郭信良表示，身為民意代表，受選民所託，在所難免，這是民代的無奈。他有到分駐所了解，當知道事情原委後，便請警方依法處理，該怎麼辦就怎麼辦。只因近來市長初選，屢屢無端被捲入，讓他感到很無奈。

段宜康臉書：