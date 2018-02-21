綠營只有他跟柯Ｐ團拜 被罵「兩岸一家親議員」

台北市議員王威中（左2）是今天唯一出席市議會新春團拜的民進黨議員。右為台北市長柯文哲。（圖取自「王威中 台北市議員」臉書）

2018-02-21 18:47

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲與民進黨緊張關係持續？柯文哲今早赴台北市議會新春團拜，但26位民進黨議員中只有王威中一人到場，就連台聯黨議員陳建銘、被開除黨籍的童仲彥也未現身。但王威中坦言，早上新聞刊出後，服務處隨即接到好幾通市民電話批評他不該跟柯Ｐ「同台」出現，還有人罵他是「兩岸一家親議員」。

王威中解釋，今早是市議會舉辦的機關新春團拜，議會是主人、市府是客人，從照片可看到，他就任後每年都有參加，這就像開會一樣會遇到柯文哲，是再自然不過的事，他或民進黨，其中都沒任何政治考量，討論這件事其實沒有多大意義；現場恰好只有他一位民進黨議員，竟意外讓此事成為新聞焦點。

不過他坦言，服務處接到好幾通民眾電話，批評他不該跟柯Ｐ「同台」出現，他也耐心解釋，這場是市議會新春團拜，民眾聽了之後都能理解，轉對他說新年恭喜；好多人打電話跟或網路上罵，還有人說他是「兩岸一家親議員」，他反問如議會開議後市長進行施政報告，他們民進黨議員也不要去聽？否則變成同台捧場？