綠營台南「黨內互打」 顏純左當面向小英告狀

2018-02-21 18:13

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨台南市長初選競爭激烈，參選人顏純左今天（21日）在民進黨中執會上，當面向黨主席蔡英文「告狀」。據轉述，顏純左因不滿部分黨內候選人在外誤導選民「謊報年齡」，藉以獲得民調加權，向黨主席蔡英文大表不滿，還直接點名也在現場的參選人陳亭妃，就是他口中誤導選民的參選人；陳亭妃對此則連忙否認，強調只是協助宣導，並無誤導一事。

民進黨今天舉行中執會，處理2018年直轄市議員提名作業選務相關事項及各選區提名名額。表態參選台南市長的陳亭妃、王定宇、顏純左等人，以及參選高雄市長的管碧玲、趙天麟都出席。

民進黨團書記長何欣純會後轉述，台南、高雄黨內初選競爭激烈，黨主席蔡英文在中執會中裁示，為了黨的形象，呼籲黨內同志初選期間不要惡意攻擊、不要進行負面選舉，若有不實抹黑，應盡速向黨中央督導小組回報，經調查若屬實，黨中央也不排除取消參選人資格。蔡英文也說，中央、地方黨部的競選規則一體適用，如有黨公職、主管參選，就應遵守迴避條款，請假、離職都應嚴格遵守。

何欣純轉述，在場的顏純左聽完裁示，立刻向黨主席蔡英文「告狀」，強調「他有證據」、要向督導小組檢舉；據轉述，顏在會中表示，有台南市市長候選人在外誤導民眾，接到民調電話時要「謊報年齡」，才能參加民調，還直接點名在座的參選人陳亭妃，就是他口中誤導民眾的參選人。

對此，陳亭妃則強調，她只是因為民調需年滿20歲以上才承認信度效力，因此向民眾宣導相關訊息。

何欣純轉述，同樣表態參選台南市長的王定宇則說，他到目前為止完全沒有被檢舉的紀錄，他應該可以出來說句公道話、當公道伯；王定宇還開玩笑說，「會不會到最後大家都被取消資格，只剩他一人？」此話則引起在座的陳亭妃反駁，強調自己也沒有抹黑、攻擊別人。