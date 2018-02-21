員林市新春團拜 張錦昆：盼服務不中斷

大年初六員林市公所舉行新春團拜，員林市長張錦昆（右一）向市民恭賀新喜。（記者陳冠備攝）

2018-02-21 15:33

〔記者陳冠備／彰化報導〕歡慶新年來臨，員林市公所今日假市公所3樓禮堂舉辦「員林巿各界107年戊戌金狗吉祥新春團拜」，員林市長張錦昆致詞時開心細數任內6年佳績，由於今年是張錦昆最後1年市長任期，據傳他將回鍋參選縣議員，對此張錦昆不否認，表示為讓服務不中斷，不排除投入今年5合1縣議員選戰。

員林市公所今日舉辦新春團拜，現場冠蓋雲集，民進黨籍彰化縣長魏明谷特地前往恭賀，而獲國民黨提名競選彰化縣長的立委王惠美、國民黨提名競選員林市長的縣議員游振雄，與有意角逐員林市長的無黨籍現任員林市代表主席林錦泉也都到場發送新春紅包，拼人氣，讓這場新春團拜充滿較勁的意味。

張錦昆說，就任6年多，增加了10座公園、17座球場等都是劃時代的進步，尤其員林鐵路高架化後，Ubike使用率大增，進而促進員林觀光，讓員林是一個充滿人情味的幸福城市。

由於縣議員游振雄將轉換跑道競選員林市長，其位缺不少黨內人士盼由張錦昆回鍋擔任，對此張錦昆說，服務員林多年與很多市民有深厚的感情，為不讓服務中斷，確有計畫投入今年的5合1選舉競選縣議員，將待時日再做正式宣佈。