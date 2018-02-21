蔡其昌：以最團結的民進黨贏得中市長選舉

2018-02-21 15:36

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨立委盧秀燕將代表國民黨參選台中市長，對此，立法院副院長蔡其昌今天受訪時表示，國民黨因為經歷初選，現階段還在復原期，民進黨較為單純，已經在強化期，會用最團結民進黨來面對年底的這場選戰，希望讓年底台中市長贏得漂亮，而且議會席次過半。

立法院副院長蔡其昌今天在市議員陳世凱的陪同下，到大肚萬興宮、烏日玉闕朝仁宮參拜，對於前台中市長胡志強與夫人邵曉鈴春節期間拜會立委江啟臣，江啟臣除了在臉書PO文，還呼籲支持者支持盧秀燕，是否國民黨已化解初選紛爭？蔡其昌受訪時表示，過年期間，大家都會走春去拜拜，他對此表示祝福，也希望國民黨復原期可以短一點，因為有經歷初選。

蔡其昌表示，與國民黨的選情相較，民進黨比較單純，他擔任市長林佳龍的主委，民進黨內非常團結，要來迎接年底這場選舉，而國民黨還在復原期，民進黨已經在強化期，階段不太相同。

蔡其昌指出，會用最團結民進黨來面對年底的這場選戰，不但希望市長選舉可以贏得漂亮，也希望民進黨所提名的市議員可以順利過關，目標在議會過半，因為過半數的執政，可避免議會預算長期無法通過，此對市民、對台中地方建設都不是好事。他強調，民進黨會用最謙卑的態度、積極的行動，來贏得年底市長及市議員的選舉。