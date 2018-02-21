回顧新國會 蘇嘉全：國會外交是亮點

立法院長蘇嘉全今表示，過去2年，立法院在全體立委的努力下，不僅完成多項重大立法，國會外交的表現更是一大亮點。（擷取自蘇嘉全臉書）

2018-02-21 15:22

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院長蘇嘉全今表示，過去2年，立法院在全體立委的努力下，不僅完成多項重大立法，國會外交的表現更是一大亮點；蘇嘉全說，期許國會在新的一年能不分朝野、同心協力，走出另一條路、替台灣突破困境。

蘇嘉全今在臉書貼出「國會外交，台灣閃耀」影片。他表示，今天是大年初六，也是百工百業開工的好日子，大家經過春節假期的休息，相信都卯足全力準備好向前衝刺。

蘇嘉全表示，回顧過去2年，立法院在全體委員的努力之下，不僅完成多項重大立法，盡全力為人民帶來更好的生活，在國會外交的表現更是一大亮點。

影片中說，新國會上任後，2年來接待了來自91個國家、519個參訪團，共6139人次，與過去相比，顯著增加；影片中也提到，新國會已成立67個國會聯誼會，且數目還在持續增加。

蘇嘉全說，期許在新的一年裡，立法院能夠維持良好的議事風氣，不分朝野同心協力，替台灣打造一個更好的未來，也期盼國會外交能夠走出另一條路，幫助台灣繼續突破困境，讓民主的外交之路更加穩固。