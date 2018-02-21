孫大千說落選立委選北市長有好處 網友狂CUE郝龍斌！

國民黨副主席郝龍斌。（資料照）

2018-02-21 16:10

〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨立委丁守中、孫大千與張顯耀等人先後表態參選國民黨台北市長黨內初選，而這三人都是2016年參選立委落選的人，遭民進黨議員梁文傑酸說是「一堆立委落選人製造身價」。對此孫大千回應，落選的人來選台北市長有4大好處，網友見狀則狂CUE同樣在2016年立委落選的國民黨副主席郝龍斌。

「有人說，現在流行落選立委選台北市長喔？」孫大千昨（20日）在臉書表示，他認為落選立委選台北市長有這4個好處，分別是「因為落選，所以心境會比較謙虛，比較不會放大自己的能力」、「因為當過立委，能在基本的實務經驗上加點創新，相信過程會更圓融」、「台灣人是會給失敗過的人機會的」、「我不覺得落選立委是很丟臉的身分，會把失敗當做是污點的觀念是很負面的，健康地面對失敗會增強同理心的能力」。

孫大千臉書PO文也被轉貼至PTT，網友看完這4點好處卻瘋狂CUE郝龍斌，留言「郝龍斌：我也可以選耶！！」、「這是跟郝龍斌說 可以回鍋了意思」、「郝：叫我學長啦」、「那郝龍斌不就...」、「郝龍斌又可以選了 期待老市長回鍋 跟周錫瑋一樣」、「郝龍斌表示...」。