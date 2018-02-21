市府新春團拜 朱立倫：市政工作無任期

新北市政府舉行新春團拜活動，市長朱立倫表示，市長有任期，但市政工作沒有任期，期勉同仁持續為民眾服務。（記者賴筱桐攝）

2018-02-21 14:15

〔記者賴筱桐／新北報導〕今天是農曆春節後第一個工作日，新北市政府舉行新春團拜活動，各局處互相道賀新春，市長朱立倫勉勵同仁對於市民的承諾及市政服務，不應被市長任期所侷限，市政工作沒有任期，市府團隊應以市民為本、以市政工作為基礎，持續為民服務。

朱立倫表示，新的一年希望新北市經濟繁榮，提供更多就業機會，讓青年朋友在地就業成家；教養子女方面，使幼兒托育走向公共化，減輕家長負擔，另外，市府對長者的照顧也不遺餘力，讓新北市成為銀髮族在地就養的好環境。

朱立倫強調，市長有任期限制，可是市政工作不受任期侷限，執政已邁入第八年，希望同仁秉持決心，對市民的承諾與服務不變，以市民為本，期勉市府團隊在工作崗位上持續努力。

朱立倫也細數八年來的重要政績，包括三環三線捷運工程已逐漸實現，污水下水道持續接管，還給市民乾淨的河川及水岸建設；防災都更條例通過議會審議，在取得居民共識的前提下，加速都市更新；從智慧城市到效率服務，對於市民所期待的市政工作，都是未來市府施政的目標。