是否參選下屆宜蘭縣長 陳金德：天道酬勤

陳金德的致詞加上他在縣務會議提出的長期政策願景，讓外界解讀是有意繼續參選下屆宜蘭縣長，但他不願證實，只提及「天道酬勤」，將繼續致力於縣政，把該做的工作做好。（記者林敬倫攝）

2018-02-21 14:03

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣代理縣長陳金德針對12鄉鎮提出46項新的縣政願景，希望各主管機關盡速推動；致詞時則強調，新的正派的縣府團隊可以繼續執政，確保宜縣的政策推動， 不過，這也讓外界解讀，陳有參選下屆宜蘭縣長的意願，但他不願證實，只回應「天道酬勤」。

宜蘭縣政府今舉行縣務會議，陳金德針對宜蘭縣內過去重大爭議建設育政策提出裁示，要求府內各主關機關，在縣政的規畫、爭取、執行都要加緊腳步，並針對重大縣政提出檢討，包含12鄉鎮的治水、環境美化、風景區活化及都市計畫開發等各個面向。

陳金德希望各級主管機關在新的一年加速解決縣政爭議，他指出，他已上任超過100天，這段期間用「驚濤駭浪」來形容，但最艱難的時候已經過去，不需再面對有理說不清、面對各方蓄意及有立場的攻擊力道，縣府團隊已經頂住。

陳金德的致詞加上他在縣務會議提出的長期政策願景，讓外界解讀是有意參選下屆宜蘭縣長，但他不願證實，只提及「天道酬勤」，將繼續致力於縣政，把該做的工作做好。