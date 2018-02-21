國民黨新北市長初選3月2日起跑 李乾龍：保證不徵召

國民黨新北市黨部主委李乾龍今天表示，2018新北市長黨內初選時程3月2日起跑，保證不會採徵召。（記者賴筱桐攝）

2018-02-21 13:59

〔記者賴筱桐／新北報導〕2018新北市長選戰藍綠人選未定，目前藍營有前台北縣長周錫瑋、前新北市議員金介壽宣布參選，副市長侯友宜仍未表態，國民黨新北市黨部主委李乾龍今天表示，黨內初選時程照原定計畫展開，3月2日起公告登記，3月25日確定人選出爐，用公平、公正、公開的方式推出候選人，「保證不會徵召」。

國民黨新北市黨部今天上午舉行新春團拜，新北市長朱立倫、侯友宜、周錫瑋等人都受邀參與，但侯友宜和周錫瑋一前一後，兩人沒有碰到面。

李乾龍指出，3月2日至3月6日公告初選流程與辦法，包括公告2天、登記2天，資格審查1天，之後會找所有候選人協調，包括什麼時候舉行政見發表會？形式為何？什麼時候進行民調，他認為，黨內初選舉行辯論會不適當，難道要辯論路線之爭，此舉恐造成分裂，政見發表會是非常合理的，由候選人自己爭取市民認同。

李乾龍表示，初步規劃政見發表會會與地方的有線電視台合作轉播，一種是預錄30分鐘政見，一種是現場直播，順序用抽籤決定，至於何時轉播、播幾次，都可以協調，如果候選人都不想要，就直接進行民調。至於什麼時候做民調？找幾家民調公司？中央做還是地方做？都尊重候選人意見，理想目標最晚3月25日確定人選。

媒體追問，有沒有可能侯友宜不參加初選登記，最後黨內採徵召決定人選？

李乾龍回應，「保證不會用徵召，侯友宜一定會來登記」。