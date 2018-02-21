不認同新南向政策 學者竟然這樣說...

2018-02-21 13:54

〔記者鄭鴻達／台北報導〕台灣競爭力論壇今舉辦記者會，暢談年底選舉及國運預測。學者聶建中談及經濟、文化政策時，表示蔡政府新南向政策令人質疑就是要「排中」，而不斷到東南亞各國有「尋根」的想法，「問題是我們不夠黑、不夠矮」，如何被東協當成一族的會員。

台灣競爭力論壇今舉辦「狗年好運旺旺來－2018國運大選預測」記者會，暢談今年國運及年底九合一大選等議題，邀請論壇執行長謝明輝、論壇理事長龐建國、全國公教暨軍警退休人員聯合總會副總會長林水吉、淡江大學財金系教授聶建中、台灣大學國際企業學系副教授盧信昌等人與談。

謝明輝指出，若各團體或政黨能成功操作公投綁年底大選，將影響現任者連任與否；他直言，由於中央執政不力，民進黨將會在六都坐三望四、全部縣市不會過半，而國民黨在六都將坐二望三，全部縣市可望過半。

龐建國強調「笨蛋，問題在兩岸」，表示南鯤鯓代天府國運籤抽出下下籤，若蔡政府持續一意孤行，恐實現此國運。他解釋，台灣過去善用「中國大陸」的成長而讓經濟蓬勃，若要脫離下下籤國運，就從接受「九二共識」開始。

聶建中則說，台灣走向全世界是應該，新南向本來就該走，但「排中」的南向如何走得通。他質疑，中國與東南亞雙邊貿易很多，與中國友好，再從中國走進東南亞，對台灣是很大的利基，但若是排中，新南向該如何走。

聶建中說，針對文化部分，蔡政府的新南向政策，教育開始走原住民文化、拉近東南亞文化，難免令人質疑就是為了「排中」，才因此不斷到東南亞，有類似「尋根」的想法，「問題是我們不夠黑、不夠矮」，如何被當成是一族的會員。

聶建中說，新政府的教育不斷「排中」，但是要如何排掉大部分人都有漢人血統的根，若要藉「排中」文化達成文化台獨、天然獨，想斷根卻斷到可能會讓樹倒掉的根，盲從者遲早會醒，這是文化的隱憂。