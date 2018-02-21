陳金德立看板為選舉暖身？ 陳歐珀：祝福他心想事成

立委陳歐珀今選在宜蘭縣羅東鎮服務處舉辦新春團拜，眾人高呼凍蒜。（記者張議晨攝）

2018-02-21 13:32

〔記者張議晨／宜蘭報導〕今天為大年初六，各行各業陸續開工，立委陳歐珀今在宜蘭縣羅東鎮溪南服務處舉辦新春團拜，祈求年底五合一大選民進黨能團結守住宜蘭，陳歐珀強調，待下月14日黨內提名後，競選團隊就會就位；被問及宜蘭縣代理縣長陳金德近期高掛「平安共好」看板，陳歐珀僅說，「我們祝福他」，也強調未來工作辛苦，「會需要他（指陳金德）把這一局做好」。

距離年底五合一大選僅剩9個月，陳歐珀服務處今準備芹菜、蔥、蒜、飯糰、粽子、菜頭等食材做為供品，陳歐珀稱，每個供品都有意涵，飯糰代表團結、粽子代表包中，芹菜則希望勤耕基層，蔥、蒜則希望年底大選能「凍蒜」。

至於黨內提名規劃，他說，黨內提名期程在3月14日，等到他獲得正式提名後，所有團隊就會立即就位衝刺；五合一選舉是團體戰，需要結合宜蘭人力量，才能迎接大勝利，「希望不管任何人都能在工作上盡本分」。

陳歐珀還向陳金德喊話，他直言，陳金德是代理縣長，未來他的輔選工作會非常辛苦，我們會做最好的團隊合作，「過去至今感謝他支持我，未來更需要他（指陳金德）把工作做好，全力勝選」。

至於陳金德將寫有「平安共好」的看板高掛宜蘭縣街頭，引發外界聯想是否陳金德已表態投入下屆縣長選舉，陳歐珀僅說，「我們祝福他（指陳金德），希望他心想事成」。