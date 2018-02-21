嘉市府一級主管兄弟檔 涂醒哲送上「一門雙傑」

2018-02-21 13:10

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市政府都市發展處長一職懸缺已久，本月14日由上櫃公司志嘉建設總經理張耀仁接任，張耀仁也是市府衛生局長張耀懋的親大哥，成為市府第一對一級主管兄弟檔。

今（21）日是開春上班第一天，市長涂醒哲向外界介紹新任處長張耀仁，涂說，張耀仁學經歷俱全，加入市府團隊推動都市翻轉等任務，弟弟張耀懋推動健康防老城市，他送上「一門雙傑」題字，感謝張家出動2人來市府幫忙。

張耀懋未出席記者會，市府發布新聞稿介紹張耀懋先後受到黃敏惠、涂醒哲兩位不同政黨市長的重用，可見能力和操守備受肯定。對於張耀懋未出席，頗有孔融讓梨風範，張耀仁笑稱「弟弟是把媒體焦點讓給他」。

新上任的張耀仁，嘉義高中畢業，中興大學地政系都市計畫組畢業，淡江大學建築研究所碩士，政治大學地政研究所博士候選人，曾在嘉義上櫃公司宏都建設擔任總經理、執行長達12年，參與阿里山BOT案，擔任志嘉建設總經理10年，參與嘉義酒廠轉型文創園區。

張耀仁、張耀懋兄弟的父親張玉鎮是嘉義知名土地代書，溪口鄉人，曾任嘉義縣地政士公會理事長、嘉義市榮譽觀護人協進會理事長、嘉義張廖簡宗親會理事長。

涂醒哲說，嘉義市區鐵路高架化去年底動工，這是嘉義翻轉的開始，他邀請了解建築產業、都市建設發展的張耀仁加入市府團隊，是要借重張的長才推動都市翻轉，讓嘉市往前邁進，張也將於22日召開上任後第一次都市計畫委員會，加速推動都市更新。

張耀仁提出建立嘉市都市意象5個指標，藉由鐵路高架伴隨嘉義火車站周邊都市更新，興建一個代表嘉義的象徵地標；北港路區段徵收成為嘉義新都心大街，創造「林業鐵道文化黃金廊帶」；建立噴水、東門等圓環區域交點再造活化；建國二村以及忠孝路、林森東路口四合一縫合計畫等建立市民生活與產業活動地域空間；鐵路高架化後，破除都市發展限制，東西軸線翻轉完全縫合。