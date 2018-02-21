中市今年沒發小提燈 議員大放送3000個

2018-02-21 12:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕元宵節將屆，但台中市政府卻因今年度（107年度）總預算尚未由市議會審查通過，援往例發送的生肖小提燈喊停，讓不少民眾大失所望，市議員邱素貞自掏腰包購買3000個「旺旺小提燈」，並動員10位志工組裝，將於元宵節當天免費發送。

邱素貞表示，元宵節提燈籠是許多民眾共同的期待，不過，今年市府小提燈預算500萬元，仍未經審查通過，今年不發元宵小提燈，讓民眾大失所望，服務處接到許多里民索取小提燈的電話，她的丈夫、南區國光里長陳仁榮每年都在元宵節當天舉辦「提燈籠遊街」活動，去年自掏腰包向小提燈製作廠商購買1500個小提燈，今年為迎接連續舉辦第20年，加碼購買3000個，除在正義街服務處提供索取外，也會沿途分送給參加遊行的民眾，一起分享年節歡樂氣氛。

為了讓里民元宵節當天可以領到組裝完成的小提燈，邱素貞動員服務處人員與志工，在新春年假期間忙著組裝，到目前已組裝完成500多個，協助小提燈組裝的蕭惠伶認為，「旺旺造型紙雕小提燈」設計立體、可愛，非常應景；她首次組裝，大約5分鐘內完成。

市民范淑明說，元宵節提燈籠是兒時的美好回憶，除了健身外，也可以加強連繫社區居民情誼，她連續8年參加遊街活動，不過，今年市府未發小提燈，她與小孩都大失所望，到處打聽哪裡可以免費索取，希望明年市府可以持續發送，滿足民眾的小確幸。