中市總預算卡關 568里長籲議會儘速通過

2018-02-21 13:00

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府總預算未通過，民生建設受到衝擊。全市除和平區的617位里長，有568位聯署表達焦慮心情。他們並表示，許多基層案件都因此不能動，議員認為預算有問題，可以討論，而非全面杯葛，呼籲回歸理性，以民眾權益為重。

這份由568位里長聯署的「大台中前進的腳步不能停～請台中市議會盡速審議通過107年度總預算」聯署書，呼籲大台中前進腳步不能停，需要議會與市府同心協力，為市民福祉打拚。

但今年市府總預算至今仍未通過，讓基層里長感到痛心與憂心。許多新增計畫都是里長過去一年努力爭取，才編入市府預算，被擱置影響很大，擔心再這樣繼續下去，還有多少市民權益要受影響？多少辛苦爭取的建設還要因此停擺？呼籲議會儘速審議總預算。

太平區新興里長鄭慧鋒說，市府預算攸關民生，預算越慢通過影響層面越廣，今年已過2個月，各項基層建設都延宕，希望議會不要因政治政黨不同，而是應該以民眾著想，呼籲議會儘快通過總預算，讓各里所提的案件建設都能儘速推動。

梧棲區頂寮里長鐘金水說，大家都有心做好台中建設，應該互相尊重，現在因預算擱置，許多基層案件如重劃基金補助都不能動，希望議會能以全體市民福祉為考量，儘快通過預算，讓市府行政發揮最好的效能。

南屯區田心里長吳碧珣表示，民意代表不應浪費民脂民膏，議員如認為預算哪裡有問題可以討論，而不是以政黨惡鬥方式，全面杯葛預算，選民也不認同這種做法，民眾觀感不佳，呼籲議會應以理性態度處理預算問題。

東勢區中嵙里長王鎮樑表示，議會到現在還沒有審查總預算實在很不對，里長是最基層，有許多答應里民的工程案都因此凍結，以選舉或是民眾利益來看，都很不好，尤其颱風季節來臨前的各種相關準備，還有民眾安全問題，希望議會不要整天作秀。