張顯耀參選北市長 找超級英雄助陣

張顯耀宣布投入國民黨台北市長初選，找來「復仇者聯盟」的超級英雄角色助陣。（記者林良昇攝）

2018-02-21 12:55

〔記者林良昇／台北報導〕前陸委會副主委張顯耀今正式宣布投入國民黨台北市長初選，並找來好萊塢電影「復仇者聯盟」超級英雄扮裝站台，營造氣勢說台北市長柯文哲有「五大不適任理由」、他有「五大參選動機」、「五大施政方針」，矢言要讓台北市成為生活、經濟、文化、藝術、科技、創業之都。

張顯耀今早召開記者會正式宣布投入國民黨台北市長初選，記者會上發表由音樂工作者「砰砰阿峰」等人製作的競選歌曲，團隊也找人扮裝成「復仇者聯盟」的超級英雄角色助陣，並由鼓隊擂戰鼓拉開序幕。

張顯耀妻子也難得在公開場合露面，並上台與張同台表達支持；張顯耀則戴上耳麥，採蘋果前執行長賈伯斯往昔發表iPhone的風格對外報告，試圖營造個人魅力。

張顯耀表示，柯文哲人格特質唯我獨尊、高傲自大、無厘頭急性子、政不通人不合，加上如小巨蛋等重大建設停滯不前，台北市國際競爭力下滑、經濟發展及就業成績令人失望等，構成柯文哲不適任台北市長的五大理由。

張顯耀也說，他有五大參選動機，其一就是實現他在巴黎求學時對優質市政治理的宿願；其二為要贏回台北市失去的自信光榮與驕傲；其三為要終止柯文哲即興式的治理亂象；其四為要整合第一流的台北市政團隊，跨入兩岸邁向國際；其五爭取台北市民的支持與認同，重建國民黨執政的機會。

張顯耀指出，他如果當選後，要讓台北市成為一個生活之都、經濟之都、文化之都、藝術之都、科技之都、創業之都；他要成立創業局，設置創業基金，設置創業基地，並把敦化南北路打造成台北市的「香榭大道」。

媒體則在提問時詢問，張顯耀、前立委孫大千皆出馬角逐北市，是否代表著親民黨主席宋楚瑜的戰略布局？張強調，幾位國民黨北市長的參選人都是他過去政治上的老戰友，完全沒有任何人在主導。

張顯耀說，他已把參選的動機和理由報告，最重要的是他本人有無條件、有無準備好？其他都不是問題，但他充滿信心，要為台北市民贏回台北市。

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