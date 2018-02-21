陳亭妃陣營批黃偉哲團隊烏賊戰 5議員向黨中央檢舉

2018-02-21 12:17

〔記者蔡文居／台南報導〕民進黨台南市長初選再半個月就進行民調，選戰已進入肉博戰，而且空前激烈。市長參選人陳亭妃陣營，今天由5名議員出面召開記者會，痛心對手打出烏賊戰術，抹黑、造謠，5人並具名向黨中央提出檢舉，呼籲黨中央立即出面，遏止這種選舉歪風，不要讓支持者失望。

今天包括陳亭妃的妹妹、市議員陳怡珍，以及市議員蔡旺詮、賴惠員、林志聰、陳秋萍等5人，於上午11點在台南市議會召開「痛心！不捨！黑函、抹黑、造謠，沉重呼籲同志們勿讓支持者失望」記者會，並高呼「拒絕抺黑！回歸政見！」

陳怡珍呼籲對手陣營不要因民調陷入膠著，就打出烏賊戰術，也呼籲黨中央立即出手，遏止這種選舉歪風，不然會讓所有民進黨支持者失望。

陳怡珍表示，過年期間，黃偉哲團隊的秘書透過臉書及通訊軟體，先傳出抹黑、污蔑的影片，大年初三又有幾位議員繼續抹黑，到昨天連國會議員都下來打烏賊戰。

她說，黃偉哲的臉書在過年前，還在呼籲「我們過年期間不要人身攻擊，過好年。」這臉書貼文到現在還看得到，兩相比照起來，「這不是黃偉哲打臉黃偉哲嗎？」

蔡旺詮則痛心表示，這是場黨內同志君子之爭，千萬不要攻擊抹黑。兄弟登山各自努力，將來打完選戰，我們必須團結在一起，不可讓支持者失望。我們將來面對的挑戰是外面，是我們要完成的理想和信念，怎會為了一場黨內初選，動作粗魯成這樣？讓大家好好過一個年都沒有辦法，這會讓支持者非常失望。

他說，期待未來民進黨各位同志應該克制，不要用攻擊手法，不要讓支持者失望，因為我們還有更長的路要走，希望黨中央出面制止這樣負面的攻擊手法。

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