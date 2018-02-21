邱鏡淳新春團拜 預告「新的燕子會來了」

新竹縣議會今天早上新春團拜，立委林為洲（左2）、副縣長楊文科（左5）、副議長陳見賢（左8）不約而同檯面上都避談選舉，只給新年祝福。（記者黃美珠攝）

2018-02-21 12:14

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣政府、新竹縣議會今天早上先後舉行新春團拜，議長張鎮榮更大方分送紅包，所有府、會同仁都歡喜排隊領取！

縣長邱鏡淳直言自己正在「數饅頭」，而「新的燕子會來了，帶給各位更多的福氣和願望！」他這樣對縣府同仁乃至全縣鄉親這樣說。

對於檯面上幾個可能是下屆縣長的參選人，他都用「要更上1層樓」祝福和期勉。

張鎮榮則說，國民黨這次有副議長陳見賢、副縣長楊文科及立委林為洲都有可能要參選縣長，希望大家能夠遵循黨的機制，爭取黨的提名。他祝福他們心想事成、事事如意。

而前述幾個可能是邱鏡淳口中「新的燕子」的人選，今天團拜時不約而同都只給大家祝福，不太多談選舉。

只有林為洲私下被問到了才直言，新竹縣還有很多事情要做，他希望有機會接續縣長邱鏡淳任內所做的重大縣政，希望為新竹縣盡一份心力。

副縣長楊文科則對縣府同仁說，一切盡在不言中，祝大家新年快樂萬事如意。

副議長陳見賢的動向始終備受關注，他一如過去，以自己是國民黨新竹縣黨部主委的身分，不方便踰越黨中央的政策。而眼下黨中央都還沒有給他任何的訊息，「一切都按照黨的機制」、「有任何黨中央的訊息一定立刻跟鄉親報告」他說。

至於受邀出席縣府新春團拜的民國黨主席徐欣瑩說，她過去在縣議員或是立委任內，就有好幾次參與縣府的新春團拜，她今天再次出席，除了祝福大家新的一年開工順利、大吉大利，大家狗年行大運，閤家平安，更希望未來有機會可以跟大家一起為新竹縣打拚，直接向縣府團隊表明心跡。