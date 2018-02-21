遭疑共諜往事 張顯耀出示不起訴書解釋

前陸委會副主委張顯耀宣布投入國民黨台北市長選舉。（記者林良昇攝）

2018-02-21 12:02

〔記者林良昇／台北報導〕前陸委會副主委張顯耀今正式宣布投入國民黨台北市長初選，對於曾被質疑為共諜，張特別出示當時北檢的不起訴書，強調檢方調查結果證明他在兩岸事務上取得國家預期利益，未造成任何損害，但他還是很感謝「一、兩位」有誤解的朋友。

張顯耀曾在陸委會副主委任內，被陸委會前主委王郁琦指「工作上有疑點」要釐清，調離現職接受調查；張顯耀也被檢調單位質疑是「共諜」，前總統馬英九更以「啄木鳥把害蟲找出來」做比喻，不過，北檢最後因罪證不足，對張不起訴處分，王下台負責。

張顯耀今早召開記者會，正式宣布投入國民黨台北市長初選，對於在陸委會副主委任內，遭國民黨政府內部甚至是馬等人質疑為共諜，張顯耀今公開北檢當時的不起訴書，他強調不起訴書中提到，沒有任何證據、資料全部付之闕如的狀況下，給予他不起訴。

張顯耀也指出，不起訴書中提到，他處理上級所交付之兩岸事務，皆有達成任務，我方不論在國際民航組織（ICAO）、區域全面經濟夥伴協定（RCEP）、兩岸協議成效與檢討會議等，均有取得國家預期之利益，並未造成任何損害。

張顯耀說，有人質疑他當時為什麼不全盤講出來？是因為兩岸關係非常複雜，他不要為了他自己，讓未來兩岸關係走不下去。

張顯耀表示，他很感謝那「一、兩位」有誤解的朋友，人生不是一帆風順，遭遇到挫折讓他有自我檢討、惕勵，準備再出發 ，因此他感謝所有過去照顧他、提拔他、關心他的長官，馬英九也不需要還他公道，因為馬是他的長官，做人不能忘本。

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